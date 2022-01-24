СМИ: Кейт Миддлтон заменит принца Эндрю на важном военном посту

После того, как в середине января королева Великобритании объявила, что лишает своего сына принца Эндрю воинских званий и права именоваться Его Высочество, встал вопрос о том, кто его заменит на воинских должностях. Как рассказал высокопоставленный источник из гренадерской гвардии изданию The Times, в их рядах всерьез обсуждают кандидатуру герцогини Кембриджской:

Судя по опросу, проведенному в отрядах, все хотели бы, чтобы это была Кейт. Мы все восхищаемся тем, как она приспособилась к своему статусу и как она ведет себя. Такое ощущение, что она никогда не ошибается, – отметил инсайдер.

Процедура назначения нового полковника происходит не единолично Елизаветой II, а совместно с полком. Если они совместно утвердят Кейт на эту почетную должность, то она станет первой женщиной-полковником за всю 366-летнюю историю полка.

Принц Эндрю на параде в честь 75-летия освобождения Брюгге, Бельгия

Гренадерская гвардия была создана в 1656 году королем Карлом II. Полк участвовал почти во всех военных кампаниях британской армии, в частности, в сражениях с Наполеоном, в Крымской, Первой и Второй мировых войнах. Принц Эндрю унаследовал должность полковника гренадерской гвардии от своего отца, принца Чарльза, герцога Эдинбургского, когда тот покинул пост (и многие другие) по собственному желанию в 2017 году.