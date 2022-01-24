Сестра короля Испании Филиппа VI инфанта Кристина подала на развод после 25 лет брака

Младшая дочь экс-короля Испании Хуана-Карлоса I и королевы Софии, бывшая герцогиня Пальма-де-Майорка, сестра правящего короля Испании Филиппа VI, 56-летняя инфанта Кристина и ее муж, 54-летний экс-гандболист Иньяки Урдангарин объявили о решении развестись. Их брак был заключен почти 25 лет назад, в 1997 году. Заявление было опубликовано сегодня в испанском издании HOLA!.

Мы решили расторгнуть наш брак по обоюдному согласию. Наша преданность нашим детям остается неизменной. Поскольку это очень личное решение, мы просим проявить максимум уважение всех, кто нас окружает. Кристина де Бурбон и Иньяки Урдангарин, – гласит текст заявления.

Инфанта Кристина и Иньяки Урдангарин

Новость о разводе появилась буквально через несколько дней после того, как супруг инфанты Кристины Иньяки Урдангарин попал в объективы папарацци. На фото, опубликованных в таблоиде Lecturas, Урдангарин прогуливался по пляжу под руку с другой женщиной. Позже Иньяки ответил на вопросы журналистов, кто эта женщина и что их связывает, уверив прессу, что его спутница всего лишь коллега. Также супруг Кристины добавил, что в любом случае их семья справится со всеми сложностями.

Всякое бывает, и мы вместе справимся с ситуацией спокойно, как всегда, — сказал он прессе.

При этом инсайдеры ранее сообщили, что фотографии мужа с другой женщиной не стали для инфанты Кристины сюрпризом, якобы она “и так все знала”. А 21-летний средний сын супругов Пабло уже прокомментировал ситуацию, заявив, что развод никак не повлияет на отношения между всеми членами семьи.

Мы все будем любить друг друга по-прежнему, – заявил средний сын инфанты Кристины.

Инфанта Кристина и Иньяки Урдангарин, баск по происхождению, бывший спортсмен, двукратный призер Олимпийских игр по гандболу в составе национальной сборной, начали встречаться за несколько лет до свадьбы, которая состоялась в 1997 году. Как писали позже королевские биографы, Кристина влюбилась в двухметрового красавца-спортсмена с первого взгляда и многие годы была искреннее предана мужу, несмотря на все испытания, через которые им пришлось пройти. Всего в этом браке родилось четверо детей.

Король Хуан Карлос, королева София, принц Филипп, принцесса Летиция, принцесса Елена, принцесса Кристина и Иньяки Урдангарин, 2011 год Инфанта Кристина и Иньяки Урбангарин с детьми

Среди громких скандалов, связанных с этой семьей, самый заметный случился в 2011 году. Тогда Иньяки Урдангарина и его партнеров обвинили в коррупции (он якобы присвоил около шести миллионов евро из государственной казны), а инфанту Кристину подозревали в уклонении от уплаты налогов. Следствие длилось несколько лет, и 17 февраля 2017 года провинциальная судебная палата Пальмы приговорила Иньяки Урдангарина к 6 годам и 3 месяцам тюремного заключения, а позже срок наказания снизили до пяти лет и десяти месяцев, – Иньяки Ундаргарин явился к месту заключения добровольно.

Инфанта Кристина и Иньяки Урбангарин в день своей свадьбы