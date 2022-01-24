 

“Я прощаюсь”. 31-летняя племянница Ротару Sonya Kay объявила о завершении карьеры певицы

24.01.2022, 18:16, Новости дня
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“У меня важная новость. Хочу вам сообщить, что как певица Sonya Kay, я закончила свою карьеру. Я считаю, что я со своей командой внесли огромный вклад в украинскую музыку. Мы показали, что украинский язык есть и всегда будет в тренде и может звучать стильно и современно, – написала она. – Я прощаюсь с вами с грустью в сердце и со слезами на глазах. Я хочу вам сказать, что если у вас есть мечта, как у меня когда-то была мечта стать певицей, никогда не опускайте руки, верьте в себя и знайте, что у вас все обязательно получится”, – написала она.

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Публикация от Sonya Kay (@sonyakayofficial)

Контекст:

Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябич. Она дочь младшей родной сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Дебютными песнями Sonya Kay стали композиции “Дождь” и “Белый снег”. 

7 июня 2020 года певица вышла замуж за 27-летнего российского хоккеиста Олега Петрова, а вскоре заявила, что покидает сцену. “Я намерена сделать паузу, но только для того, чтобы вместе со своей командой поработать над материалом”, – сказала тогда певица. 

В октябре 2021 года артистка выпустила новый альбом и заявила, что возвращается в профессию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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