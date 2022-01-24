 

Кибератаку на госсайты Украины совершила группа хакеров, которая взламывала Бундестаг и почту польских чиновников – польский дипломат

24.01.2022, 18:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его информации, эти же хакеры атаковали парламент Германии и взломали электронные адреса ряда официальных лиц Польши.

“Эта же группа хакеров несет ответственность за утечку и обнародование правительственной переписки официальных лиц в правительстве Польши. Летом прошлого года эта же группа хакеров совершила кибернетическую атаку на немецкий Бундестаг перед выборами в сентябре. Именно эта группа была причастна к недавним атакам против правительственных порталов Украины”, – сказал польский дипломат.

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи говорят, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В результате ее пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

В МИД Украины намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС “мобилизует все ресурсы”, чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества. 

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Работодатели высказались о возможности повышения зарплат

16.06 / СБУ провела масштабные антитеррористические учения в Николаевской области

15.08 / В РФ произвели первую партию вакцины от коронавируса

10.07 / Лесные пожары уничтожили более 70 строений в Челябинской области

30.07 / На Украине испытали дымовую шашку

08.12 / Эксперт: Роскомнадзор заблокировал доступ к «помойке интернета»

04.12 / Катастрофа Ан-26Ш под Харьковом. Венедиктова заявила, что расследование на завершающем этапе

18.01 / Любимова рассказала Путину о работе «Пушкинской карты»

06.09 / Лавров высказался о проведении встречи в нормандском формате

01.05 / France 24 – учёные выяснили — льды теперь стали таять ещё быстрее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика