Автоэксперт Васильев рассказал простой способ торможения в гололёд

Автомобильный эксперт Егор Васильев объяснил, как действовать на скользкой дороге. Он даёт простую схему торможения, для выполнения которой не понадобятся специальные навыки.

В опасных условиях гололёда всегда лучше тормозить медленно и с осторожностью. Но если приходится осуществлять экстренное торможение, автоэксперт Егор Васильев советует резко и с силой втопить педаль тормоза в пол. Таким образом активируется система АБС. Эксперт заостряет внимание на том, что лучше задействовать мышцы бедра, чтобы совершить действие интенсивней. И не стоит забывать, что и с системой АБС нужно управлять направлением машины, так как на скользкой дороге торможение не может быть моментальным.

Также Васильев не советует пренебрегать правилами безопасности, особенно когда коэффициент сцепления с поверхностью дороги низок. Важно учитывать, что тормозной путь в таких условиях становится дольше, и начинать останавливаться нужно заранее, пишет портал iReactor.

Источник: auto.1prime.ru