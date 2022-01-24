 

Автоэксперт Васильев рассказал простой способ торможения в гололёд

24.01.2022, 18:12, Разное
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Автомобильный эксперт Егор Васильев объяснил, как действовать на скользкой дороге. Он даёт простую схему торможения, для выполнения которой не понадобятся специальные навыки.
В опасных условиях гололёда всегда лучше тормозить медленно и с осторожностью. Но если приходится осуществлять экстренное торможение, автоэксперт Егор Васильев советует резко и с силой втопить педаль тормоза в пол. Таким образом активируется система АБС. Эксперт заостряет внимание на том, что лучше задействовать мышцы бедра, чтобы совершить действие интенсивней. И не стоит забывать, что и с системой АБС нужно управлять направлением машины, так как на скользкой дороге торможение не может быть моментальным.

Также Васильев не советует пренебрегать правилами безопасности, особенно когда коэффициент сцепления с поверхностью дороги низок. Важно учитывать, что тормозной путь в таких условиях становится дольше, и начинать останавливаться нужно заранее, пишет портал iReactor.

Источник: auto.1prime.ru



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