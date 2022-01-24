Андрей Малахов вынужден носить парик из-за тяжёлого заболевания

Пользователи сети не могут игнорировать заметные изменения во внешность знаменитого телеведущего. Малахов выглядит изнеможённым и вынужден носить парик.

Популярный ведущий Андрей Малахов набрал вес и носит парик. Его подписчики в Instagram выражают беспокойство, ведь артист знаменит и тем, что всегда следил за собой и тщательно заботился о том, как он выглядит в кадре.

Ведущий никак не комментирует слухи о том, что это последствия тяжёлой болезни. Как следствие, пользователи сети пытаются догадаться, что же стало причиной. По одной из версий, Андрей Малахов увлекался препаратами на основе стволовых клеток и сейчас столкнулся с побочными эффектами.

В свою очередь, известный блогер Антон Суворкин поделился инсайдерской информацией о состоянии Малахова. По его словам, уже все коллеги шоумена знают о том, что у него онкология. Поэтому перерывы между съёмками Андрей Малахов проводит, посещая врачей в Германии.