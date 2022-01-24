Дочь Заворотнюк заговорила о стоимости лечения актрисы

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые высказалась о стоимости лечения актрисы. Она заявила, что терапия является недешевой, многие люди не могут позволить себе такие траты.

Уже несколько лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с онкологией. Семья Анастасии Заворотнюк не комментирует ее диагноз, но в то же время не скрывает, что она страдает тяжелой болезнью. Родственникам знаменитости сейчас приходится непросто. Они вынуждены тратить огромные деньги на лечение Анастасии Заворотнюк.

Старшая дочь артистки активно ведет свой блог. Периодически она односложно высказывается о том, что происходит в жизни ее матери. Недавно Анна Заворотнюк рассказала, что ей тяжело приходится без поддержки родительницы. В то же время она заявляет, что пока у семьи есть деньги на лечение. Девушка заставляет себя верить в лучшее. Она прекрасно понимает, что ее семья находится в более выигрышном положении по сравнению с другими, поскольку имеются финансы.

Анастасии Заворотнюк хотя бы раз в неделю требуется специальная терапия. Старшей дочери артистки жаль, что многие пациенты просто умирают, поскольку отсутствуют денежные средства на дорогостоящее лечение.

Сейчас все деньги на лечение Анастасии Заворотнюк зарабатывает Петр Чернышев. Он работает практически без выходных. Чернышев катается в ледовых шоу Татьяны Навки, получая достойную заработную плату. Недавно появилась информация, что за девять спектаклей фигурист заработал 3,5 миллиона рублей.

Источник: www.woman.ru