В России запретили драться на свадьбе

Депутаты Госдумы внесли поправки в Семейный кодекс РФ. Все изменения затронули церемонию бракосочетания.

В частности, для вступающих в брак и гостей торжества будут введены дресс-код и фейс-контроль. Также участникам мероприятия запретили драться на свадьбе.

– Залог крепкой и счастливой семьи – дружелюбная атмосфера, а её фундамент не может состоять из насилия. Это должны понимать и гости торжества. Чисто по-человечески, зачем портить праздник молодожёнам и делать им убытки. В конце концов можно выйти и подраться рядом, не мешая участникам торжественной церемонии, – заявила автор законопроекта Елена Мизулина.

Для того чтобы предоставить возможность гостям выпустить пар организаторов обяжут иметь в месте проведения торжества боксёрский ринг либо проводить мероприятие в 500 метрах от функционирующего ринга. Также на свадьбах с целью поддержания общественного порядка разрешено дежурить полицейским, общественным наблюдателям и казакам (в Краснодарском крае).

В исходном проекте поправок содержался пункт о запрете на свадьбах стрельбы из огнестрельного оружия, но он был ликвидирован по пожеланию члена СПЧ Мавсути Дзасохова.

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