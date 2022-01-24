 

В ГИБДД оценили возможность видеокамер определять наличие техосмотра

24.01.2022, 18:10, Новости дня
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Дорожные камеры станут фиксировать отсутствие техосмотра у машин, у которых он должен быть, но при определенных условиях, сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

«На дороге сотрудник в обычном порядке проверяет, если должна быть диагностическая карта, она должна быть установлена, если ее нет, то составляется протокол. Что касается автоматической фиксации, то теоретически такая возможность есть, но на сегодняшний день есть определенные трудности, связанные с переходом на единый федеральный компонент, в части федеральных баз», – отметил Кузин, передает ТАСС.

Для этого необходимо поставить множество фильтров, позволяющих отделить легковой автомобиль от грузового, от автобуса, различить года выпуска, принадлежность, нахождения в реестре легковых такси.

«Если такие моменты будут постепенно решены, то выявление подобного рода правонарушений уже будет возможна в автоматическом режиме», – подчеркнул представитель ведомства.

Напомним, 30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное требование проводить техосмотр личного автомобиля, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



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