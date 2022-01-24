 

Кадыров рассказал, как бы он поступил с Украиной

24.01.2022, 18:10, Новости дня
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал происходящее сейчас вокруг Украины, а также обвинения в адрес России, касающиеся якобы подготовки к нападению.

Глава российского региона подчеркнул, что США не хотят для Украины ничего хорошего, а информация о нападении – это очередной придуманный повод.

«Им, чтобы диктовать РФ свои условия, нужно государство, чтобы поставить там базы. Если на Украине есть люди, они должны противостоять этому. А если нет, то РФ должна принимать меры. Если бы я был вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», – сказал Кадыров, видеозапись его прямого эфира в Instsgram публикует Telegram-канал «Пул№3».

 

Политик отметил, что российская сторона не должна молчать, когда «сумасшедшие и продажные люди» стоят во главе и угрожают безопасности.

«Если бы в Сирии не остановили, это перешло бы все к нам в Россию. Так же и с Украины все перейдет к нам, надо упреждающие меры принимать», – отметил он.

«Если бы я был на месте президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», – говорит Кадыров.  «Не шутите с нами! РФ была, есть и будет великой державой. Даже если весь мир будет против, я буду с президентом, я буду с Владимиром Владимировичем, потому что я ему трижды жизнью обязан», – сообщил глава Чечни.

Напомним, Киев и страны Запада обвиняют Россию якобы в подготовке к нападению на Украину. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес РФ в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей из-за напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО. Подчеркивалось не раз, что РФ ни на кого не собирается нападать. 



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