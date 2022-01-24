 

В Санкт-Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями

24.01.2022, 18:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Число госпитализаций детей с коронавирусом резко увеличилось в Санкт-Петербурге с начала января, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января – 126, то с 17 по 23 января – уже 246 детей», – передает сообщение ведомства «Фонтанка».

В ближайшее время детская больница им. Филатова вся будет перепрофилирована под прием детей с COVID-19 и подозрением на него. Также власти изучают вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.

Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Чехия предложила защиту белорусской спортсменке Тимановской, которую пытались вернуть в Минск из Токио

03.09 / Азар: план начать вакцинацию от коронавируса в ноябре никак не связан с выборами

13.11 / Омскому студенту пришлось залезать на березу ради дистанционного обучения

27.11 / К ликвидации последствий ледяного шторма в Приморье привлекли регионы

14.12 / Умер первый командир СОБРа Александр Зырянов

25.06 / Помпео: Германия фактически признала, что не считает Россию угрозой

04.09 / Вучич: Заключенное в США соглашение не признает Косово объектом международного права

22.09 / Греф ответил на вопрос о вводе Сбербанком нового вида комиссии

12.02 / Трамп мог перенести COVID-19 значительно хуже, чем сообщалось – СМИ

27.06 / Корреспонденту РИА «Новости» отказали в аккредитации на митинг Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика