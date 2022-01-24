 

В Китае стартовали продажи ноутбука Hasee ZX9

24.01.2022, 17:54, Новости дня
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Эксперты обращают внимание на интересное предложение, появившееся на китайском рынке электроники. Речь идет о новом ноутбуке Hasee ZX9, продажи которого только что стартовали в КНР.

Диагональ экрана в переносном компьютере составляет 15 дюймов. Масса – 2,7 килограмма. Конструкция построена на высококачественном процессоре Intel Core i7-12700 с 12 ядрами. Наконец, за графику отвечает видеоускоритель GeForce RTX 3070.

Производитель установил для данной модели ноутбука базовою цену, эквивалентную 1300 американским долларам. А 1650 «зеленых» нужно заплатить за самую продвинутую версию гаджета. По мнению специалистов, соотношение цены и качества в данном устройстве очень выгодное именно для покупателя.  



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