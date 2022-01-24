Японская система бесконтактных платежей распознает лицо в медицинской маске

Японские инженеры из компании Glory дали ответ на вызов современности, когда люди в публичных местах вынуждены ходить в медицинских масках, а системы идентификации личности, в том числе и для проведения финансовых платежей, должны распознавать клиентов по лицу.

Отныне создана технология, при помощи которой алгоритм распознает человека, даже если его лицо закрыто медицинской маской.

По словам экспертов, ношение масок вполне может остаться привычкой очень многих даже по окончании пандемии. И есть еще одна польза от данной технологии. Ранее злоумышленники успешно прятали свои лица за шарфами, глубокими капюшонами, очками и теми же масками. Теперь система их все равно узнает. Пилотный проект уже запущен.