 

У украинца, незаконно удерживаемого в ОРДЛО, необследованная опухоль мозга – Денисова

24.01.2022, 17:32, Новости дня
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Она подчеркнула, что у Григорова инвалидность второй группы из-за экзостозной болезни костей, и назвала его состояние критическим.

“За время пребывания в тюрьме Антон очень похудел. В результате прогрессирования экзостозной болезни на его теле 127 наростов. Кроме того, он имеет необследованную опухоль в голове и нуждается в безотлагательном обследовании и лечении. В условиях заключения никакая медицинская помощь ему не предоставляется”, – написала Денисова.

По ее словам, Григоров работал в шахматной школе в Луганске и был волонтером Комитета Красного Креста, помогал обустраивать пункты обогрева и водоснабжения на линии разграничения. Мужчина также был сотрудником Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, откуда был уволен в 2018 году из-за фото в вышиванке на Майдане Незалежности в Киеве.

Денисова обратилась к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Шарлотте Реландер и руководству Красного Креста с просьбой содействовать оказанию медицинской помощи украинцу и его освобождению.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 16 апреля 2020 года. Боевики “ЛНР” передали Украине 11 граждан, а забрали четырех. По данным сепаратистских СМИ, еще четыре человека, которых Украина должна была передать боевикам, отказались от обмена.

В декабре представитель Донецкой области в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

По данным омбудсмена на 28 июня 2021 года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживали 405 граждан Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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