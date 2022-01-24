 

Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект о реформе СБУ

24.01.2022, 17:32, Новости дня
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Об этом на брифинге 24 января, который транслировался в YouTube телеканала “Рада”, заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

“Для нас задача не вынести его в зал, а получить 226+, – сказал глава Рады. – Я считаю, что этот вопрос должен быть решен. Но мы должны еще раз понять, когда оно будет решено и готовы ли мы сейчас в этот период потратить два месяца, чтобы идти по поправках, или готовы мы запустить специальную процедуру”.

По словам Стефанчука, есть нардепы, которые категорически против рассмотрения законопроекта о СБУ по спецпроцедуре, они считают, что в таком случае могут потеряться некоторые поправки. В то же время они поддерживают сам документ.

Контекст:

Реформа СБУ – одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины, говорил в конце июля 2019 года заканчивавший свою миссию в Украине посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.

29 июля тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать СБУ.

15 октября глава СБУ Иван Баканов подал проект закона Зеленскому. 21 октября тогдашний вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что документ передали на анализ НАТО, сообщало агентство УНН.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3196-д 28 января 2021 года. 22 сентября законопроект одобрил ко второму чтению комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. 

Как сообщала пресс-служба СБУ, документ предусматривает ряд изменений в работе ведомства, в том числе демилитаризацию, отказ от “несвойственных специальным государственным органам функций”, оптимизацию кадрового состава и внедрение гибкой структуры СБУ. Также предлагается расширить вектор контрразведывательной работы и усовершенствовать сотрудничество со спецслужбами других стран.

Баканов говорил, что реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту “критической инфраструктуры”; сохранение “экономических функций” СБУ не предусмотрено – они перейдут Бюро экономической безопасности.

Представители ЕС, НАТО и США , а также послы G7 в ноябре заявили о решительной поддержке законопроекта.

Стефанчук говорил в декабре, что Рада возможно, успеет принять закон о реформе СБУ до конца текущей сессии (до конца января 2022 года). “Если нет – то в начале следующей сессии, которая начнется в феврале”, – сказал Стефанчук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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