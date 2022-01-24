Коллеги Куравлева забили тревогу из-за его “исчезновения”

Коллеги известного актера Леонида Куравлева начали бить тревогу из-за его так называемого «исчезновения». Их обеспокоила информация о том, что звезду фильма «Афоня» перевели в хоспис.

Около трех недель назад Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку с воспалением легких. Потом появилась неподтвержденная информация, что артиста якобы перевели в хоспис, но эти сведения не подтвердились. Коллега актера Аркадий Инин не смог прояснить ситуацию.

Инин понятия не имеет, где сейчас находится Куравлев, но он слышал историю про хоспис. Режиссер разговаривал с врачами из пансионата, куда артиста поместили дети. Они только рассказали, что знаменитость увезли в Коммунарку с высокой температурой.

У писателя нет контактов дочери Леонида Куравлева, поэтому связаться с ней не может. На звонки представителей СМИ наследница артиста не отвечает. Друзья, с которыми Куравлев общался близко, не знают, где он находится.

Ранее сообщалось, что Куравлев после смерти супруги вел преимущественно затворнический образ жизни. В то же время его уже восемь лет не видели на Троекуровском кладбище, где похоронена жена.

Источник: riafan.ru