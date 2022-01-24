Ксения Стриж вспомнила, как потеряла ребенка от Алексея Зеленова

Ведущая Ксения Стриж в рамках программы «Судьба человека» вспомнила, как потеряла ребенка от Алексея Зеленова. Выкидыш произошел на ранних сроках беременности. Стриж призналась, что даже не успела привыкнуть к мысли, что скоро станет матерью. Выкидыш произошел по состоянию здоровья. Сейчас ведущая считает, что все к лучшему.

Стриж не очень любит говорить о романе с Зеленовым. Она считает, что этот человек даже не стоит ее внимания. Избранники могли бы стать родителями, но ведущая потеряла ребенка на третьей неделе беременности. Как призналась сама знаменитость, в той ситуации она почувствовала облегчение. У нее впереди была целая жизнь, ведь в тот момент студентка училась только на втором курсе.

Стриж и Зеленов жили вместе около года, но влюбленные так и заключили официальный брак. Всего же ведущая два раза была замужем. Ее первым законным супругом стал режиссер Игорь Минаев. Во второй раз она вышла замуж за директора по рекламе Андрея Сусикова. Стриж после выкидыша в студенческом возрасте так и не стала матерью.

Интересным фактом является и то, что Стриж состояла в продолжительных отношениях с Андреем Макаревичем. Этот роман не удалось сохранить из-за напряженного рабочего графика артиста, пишет портал “Глобал.МСК”.