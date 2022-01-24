 

Аналитик Михайлова раскрыла, какие приложения шпионят за пользователями

24.01.2022, 17:28, Разное
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Менеджер по развитию бизнеса Анна Михайлова рассказала, зачем приложения следят за пользователями и как к этому можно относится. Также она упомянула, какие именно данные мониторят в устройствах.
Эксперт Анна Михайлова утверждает, что многие приложения используют встроенные трекеры от известных компаний Google, Яндекс и Facebook. Их целью может быть, как маркетинговое исследование, так и дальнейшая продажа цифровой информации. Михайлова перечислила лидеров по числу установленных трекеров, это приложения Coub, ЛитРес и Uber.

Аналитик говорит, что беспокоится о трекерах нет смысла, так как информация в них обезличена. Но совместно с отслеживанием поисковых данных они могут отследить и передать местонахождение пользователя.

Но действительно опасным может быть сталкерское персональное обеспечение. С помощью такого ПО можно в реальном времени отследить пользователя, перехватывать данные о том, как используется девайс, делать скриншоты, на которых может быть зафиксирована личная информация, и собирать другую информацию с устройства. Сегодня проблема слежки за пользователями очень ощутима, ведь ПО не только следят, но и не беспокоятся о сохранности информации на девайсах, которые крайне легко взломать.

Источник: 1prime.ru



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