Аналитик Михайлова раскрыла, какие приложения шпионят за пользователями

Менеджер по развитию бизнеса Анна Михайлова рассказала, зачем приложения следят за пользователями и как к этому можно относится. Также она упомянула, какие именно данные мониторят в устройствах.

Эксперт Анна Михайлова утверждает, что многие приложения используют встроенные трекеры от известных компаний Google, Яндекс и Facebook. Их целью может быть, как маркетинговое исследование, так и дальнейшая продажа цифровой информации. Михайлова перечислила лидеров по числу установленных трекеров, это приложения Coub, ЛитРес и Uber.

Аналитик говорит, что беспокоится о трекерах нет смысла, так как информация в них обезличена. Но совместно с отслеживанием поисковых данных они могут отследить и передать местонахождение пользователя.

Но действительно опасным может быть сталкерское персональное обеспечение. С помощью такого ПО можно в реальном времени отследить пользователя, перехватывать данные о том, как используется девайс, делать скриншоты, на которых может быть зафиксирована личная информация, и собирать другую информацию с устройства. Сегодня проблема слежки за пользователями очень ощутима, ведь ПО не только следят, но и не беспокоятся о сохранности информации на девайсах, которые крайне легко взломать.

Источник: 1prime.ru