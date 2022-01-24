В Крыму женщина выбросила дочь из окна

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24.01.2022, 17:26, Новости дня
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В населенном пункте Новый Свет в Крыму убили восьмилетнего ребенка, возбуждено уголовное дело, подозреваемая в убийстве мать арестована, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«В отношении матери девочки возбуждено и расследуется уголовное дело», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В прокуратуре сообщили, что дело возбудили по статье «Убийство».

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что в поселке Новый Свет мать, которая якобы больна шизофренией, скинула с четвертого этажа восьмилетнюю дочь. Женщину задержали.

В пресс-службе Судакского городского округа заявили, что женщину арестовали до 23 марта. Следователи установили, что трагедии предшествовал словесный конфликт между матерью и дочерью.

«Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения. Враждебность матери по отношению к своему малолетнему ребенку достигла критической отметки, после которой возник внезапный преступный умысел, направленный на убийство дочери… Трагичный итог: девочка получила травмы, несовместимые с жизнью», – указали там.

Женщина признала причастность к убийству.

В августе в Москве пьяный отец выбросил ребенка из окна квартиры на пятом этаже. Ребенок находился под опекой бабушкой, мать с ними не проживала. Мальчик выжил и находился в тяжелом состоянии.



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