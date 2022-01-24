 

Избившим до смерти ветерана Великой Отечественной в Подмосковье вынесли приговор

24.01.2022, 17:26, Новости дня
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Вынесен приговор избившим до смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной двум братьям в Московской области, сообщила помощник руководителя областного ГСУСК Ольга Врадий.

«Доказательства признаны Московским областным судом достаточными для вынесения приговора двум братьям 27 и 30 лет. Они признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, повлекшего по неосторожности его смерть, а также в совершении разбойного нападения», – цитирует Врадий РИА «Новости».

Также один из обвиняемых признан виновным в мошенничестве, грабеже и сбыте государственных наград.

«Подсудимым назначено наказание в виде 12 и 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», – добавила она.

Напомним, пострадавший ветеран Великой Отечественной через несколько дней после нападения скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы.

По данным следствия, нападавшие в 2019 году проникли в дом к жертве, избили его, забрали медали и деньги, после чего скрылись. Двух напавших задержали, еще один объявлен в федеральный розыск. 



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