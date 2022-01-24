Стало известно отношение Ассанжа к решению суда

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Моррис заявила, что он доволен решением суда.

«Я говорила с ним, он очень доволен», – сказала Моррис, передает РИА «Новости».

Она добавила, министр внутренних дел Британии «должна прекратить это дело, у неё для этого есть все основания».

Моррис отметила, что надеется на рассмотрение апелляции Ассанжа в течение нескольких недель, но это может занять и месяц.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в конце декабря подал прошение об обжаловании в Верховном суде решения по его экстрадиции в США.

Высокий суд Лондона 10 декабря одобрил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд. При этом Ассанж остается под стражей.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Власти штатов обвинили Ассанжа в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В США ему грозит 175 лет лишения свободы.