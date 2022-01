WION – брошенным в Афганистане американским оружием теперь воюют боевики в Кашмире

Когда США и НАТО уходили из Афганистана, они бросили там огромное количество оружия, которое частично попало в руки «Талибана»* и частично — на рынок, передаёт WION. Это привело к тому, что теперь этим оружием воюют в Кашмире разнообразные террористические группировки.

В августе прошлого года, когда силы НАТО беспрецедентно быстро покидали Афганистан, они бросили там большое количество передовой техники. Это брошенное в Афганистане американское оружие попало в Индию, где в Кашмире им теперь пользуются местные террористические группировки.

На видео, опубликованном Народным антифашистским фронтом (PAFF), видно, как террористы «светят» американским оружием, которым раньше воевали в Афганистане. По данным американских правительственных докладов, с 2003 года Вашингтон перебросил в эту страну более 75 тысяч единиц военной техники, почти 600 тысяч единиц оружия, 208 единиц воздушной техники и более 160 тысяч единиц оборудования для разведки и наблюдения. США также отправили туда более 7 тысяч пулемётов, почти пять тысяч армейских внедорожников, тысячи бомб, ручных гранат и гранатомётов.

Хотя немалая часть брошенных вооружений попала в руки «Талибана»*, по некоторым данным, это оружие также в открытую продают в Афганистане на рынках. Эти товары приобретают торговцы оружием из «Талибана», и в их ассортименте есть пистолеты, винтовки, гранаты, бинокли и приборы ночного видения.

Через торговцев оружием большое количество этого снаряжения попало в Пакистан, где оружие made in USA пользуется большим спросом. В прошлом году индийская армия заявила, что остатки этих вооружений попали в руки террористических группировок в Пакистане, в частности, «Лашкар-и-Тайба»** и «Джейш-е-Мухаммад». Обе эти группировки поддерживали террористические и сепаратистские фракции вроде PAFF, действующие вместе с Кашмирским фронтом и группой Газнави. При этом с 2019 года эти три террористические группировки инспирировали несколько вооружённых столкновений в долине.

Для борьбы с этой проблемой полиция Джамму и Кашмира первыми в Индии получат винтовки SIG 716 американского производства. Наш корреспондент Идрис Лоун видел, что там происходит, своими глазами.

ИДРИС ЛОУН, корреспондент: После ухода сил США из Афганистана аналитики в сфере обороны, а также индийские агентства, отвечающие за безопасность, предвидели, какое влияние это событие окажет на Кашмирскую долину. Тем не менее силы безопасности Кашмирской долины готовы справиться с любой ситуацией. Идрис Лоун, репортаж с места событий для WION — The World is One.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** «Лашкар-и-Тайба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Дата выхода в эфир 20 января 2022 года.