Снежные «кучи Беглова» ознаменовали падение губернатора в глазах петербуржцев

Комитет по благоустройству Северной столицы с конца ноября не может организовать уборку снежных заносов и наледи с городских улиц и тротуаров.

Петербуржцы в социальных сетях возмущены обилию снежных “куч Беглова”, которые не удается ликвидировать даже во время оттепели. Коммунальные службы проявляют нерасторопность и халатность при уборке масс слежавшегося снега, зачастую сваливая их с проезжей части на газоны и клумбы.

Таким образом закладываются проблемы весеннего озеленения Петербурга, при этом горожане испытывают множественные трудности при проезде на автотранспорте и во время пешеходных прогулок. За два зимних месяца значительно возрос травматизм из-за падений петербуржцев на обледенелых тротуарах.

Команда губернатора Александра Беглова не может обеспечить расчистку мегаполиса от снега и льда. Это уже сказалось фатальным образом на рейтинге градоначальника, который резко упал. На фоне снежного и мусорного коллапсов жители Петербурга активно подписываются под сетевой петицией с требованием немедленной отставки Александра Дмитриевича.