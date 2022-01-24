Компания MSI представила игровой монитор с вогнутым экраном Optix G271C

Во время презентации нового игрового монитора компания MSI объявила о намерении и далее расширять ассортимент продукции данной категории. Модель Optix G271C обладает вогнутым экраном, благодаря которому картинка выглядит максимально реалистичной.

Частота обновления кадров в Optix G271C составляет 165 Гц. Разрешение – 1920 на 1080 пикселей, что при данных параметрах соответствует стандарту Full HD. Размер дисплея по диагонали – 27 дюймов.

Радиус кривизны – 1000R. Цветовая гамма по стандарту sRGB охвачена на 115%, а DCI-P3 – 85%. Время отклика составляет 1 мс. Угол обзора максимально возможный – 178 градусов. Угол наклона самого экрана можно менять в диапазоне 25 градусов. О стоимости игрового монитора производитель пока не сообщает.