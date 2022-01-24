 

Звезда сериала “Мир Дикого Запада” обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании на камеру во время съемок клипа

24.01.2022, 16:54, Разное
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В деле “женщины против насильника Мэнсона” появились новые шокирующий подробности. Актриса Эван Рейчел Вуд, которая в феврале прошлого года первая обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии, сделала еще одно признание. Звезда “Мира Дикого Запада” и “В изоляции” заявила, что в 2007 году Мэнсон изнасиловал ее во время съемок видеоклипа на песню Heart-Shaped Glasses в присутствии съемочной группы. То, что должно было быть имитацией, случилось на самом деле. 

Об этом Эван Рейчел Вуд рассказала в документальном фильме Phoenix Rising (“Восстание феникса”), представленном на начавшемся 20 января фестивале независимого кино “Сандэнс”.  

Мы обсуждали, что изобразим сцену секса, но как только включились камеры, он начал проникать в меня по-настоящему. Я не соглашалась на это. Я профессиональная актриса, я занимаюсь этим всю свою жизнь и я никогда не видела такого непрофессионального подхода на площадке. Это был полный хаос, и я не чувствовала себя в безопасности, – рассказала актриса, и добавила, – Я чувствовала себя отвратительно, будто я сделала что-то постыдное, и я могу сказать, что съемочной группе тоже было очень неудобно, и никто не знал, что делать.

Эван Рейчел Вуд

Напомним, что именно Эван Рейчел Вуд запустила череду обвинений в насилии со стороны Мэрилина Мэнсона. Год назад она рассказала, что певец несколько лет издевался над ней и оскорблял:

Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была еще подростком, и ужасно издевался надо мной в течение нескольких лет. Мне промыли мозги и заставили подчиняться. Мне надоело жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и бросить вызов индустрии, которая покрывает его, прежде чем он погубит еще несколько жизней. Я выражаю поддержку другим жертвам, которые больше не будут молчать, – сказала она.

Это заявление придало сил другим девушкам, которые одна за другой начали рассказывать о том, что делал с ними популярный артист. В том числе он запугивал их, принуждал к близости. На певца подали в суд актриса Эсме Бьянко, бывшая ассистентка Эшли Уолтерс и модель Эшли Морган Смитлайн. А вот иск от Джейн Доу, которая утверждала, что, будучи в романтических отношениях с рок-музыкантом в 2011 году, она не раз подвергалась насилию с его стороны, Верховный суд Лос-Анджелеса отклонил в сентябре. 

Эван Рейчел Вуд и Мэрилин Мэнсон, 2007 год



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