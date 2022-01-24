Володин рассказал о работе по решению проблемы бродячих собак

“В течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства”, – рассказал председатель ГД.

Володин пояснил, что речь идет о повышении ответственности местных чиновников за ситуацию с бродячими собаками и дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на помощь животным и создание приютов.

Вопросом займется рабочая группа во главе с первым зампредом думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.

Спикер предложил подписчикам своего телеграм-канала направлять предложения. Парламентарии изучат и учтут инициативы граждан.

Накануне Володин прокомментировал трагедию в Забайкалье, где стая собак насмерть загрызла семилетнего ребенка. Он призвал решать проблему цивилизованно, а не уничтожать животных.