“Яндекс” создаст свой аналог приложения “Мой донос”

Компания “Яндекс” сообщила о создании конкурента для приложения “Мой донос”, созданного порталом “Госуслуги”.

Функционал новой платформы позволит пользователям сервисов техногиганта ещё быстрее передавать данные о правонарушителях в МВД, ФНС, ГИБДД и другие службы. Для этого достаточно только зайти в свою учётную запись.

Для удобства пользователей новое приложение получит название “Яндекс.Крыса”.

– Сложно конкурировать с ведущими приложениями, которые получили многолетнюю любовь пользователей, но мы ежегодно расширяли линейку сервисов. Это дало нам возможности и усовершенствовать приложение. У нас больше служб, куда можно отправить жалобу, кроме того, очень удобная верификация, ведь ваши данные передаются службам автоматически. В будущем мы ещё расширим набор функций, – рассказал руководитель проектов “Яндекса”.

Мобильное приложение “Мой донос” стало доступным для россиян с 1 января 2020 года. За три года сервисом воспользовались 15 млн человек, написавших более 45 млн сообщений.

—