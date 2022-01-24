 

В России четвертые сутки подряд фиксируются абсолютные максимумы новых случаев COVID-19

24.01.2022, 12:48, Новости дня
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Это рекордный для страны прирост инфицированных коронавирусом за 24 часа. Предыдущие максимумы фиксировались и 22 января (63 205), и 21 января (57,2 тыс.), и 20 января (49,5 тыс.).

Больше всего новых больных обнаружили в Москве – 19,5 тыс.

Скончалось в России 23 января 655 пациентов с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 11,17 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 326 тыс. больных.

В статистику по России минздрав включает данные в том числе с оккупированного украинского полуострова Крым. Согласно этой информации, на полуострове с начала эпидемии подтвердили 130 тыс. инфицирований.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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