 

“Она меня обозвала”. Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу и назвал ее имя

24.01.2022, 16:48, Новости дня
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“Наташка Завадкая – она меня обозвала в классе, после чего я ее навернул так хорошенько, после чего она “собрала” где-то три – четыре парты”, – сказал он.

ВИДЕОВидео: Неймовірна правда про зірок / YouTube
Контекст:

Вирастюк родился в 1974 году в Ифано-Франковске. С 1981 по 1989 год учился в школе №4, после чего поступил в местный техникум физической культуры.

Является рекордсменом “Книги рекордов Украины”. 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, Вирастюк получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.

15 июня 2021 года Вирастюк принял присягу нардепа , через два дня он вошел в состав фракции “Слуга народа”. Вирастюк победил на довыборах в Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранный в этом округе народный депутат сложил мандат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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