 

Депрессия сделала людей недоверчивыми к прививкам

24.01.2022, 16:45, Разное
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Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американской медицинской ассоциации Network Open, люди с симптомами умеренной и тяжелой депрессии гораздо легче верят в мифы о вреде прививок. Они с большей вероятностью посчитали истинными хотя бы одно из четырех предложенных учеными ложных утверждений о вакцинации, чем люди без депрессии. 

Испытуемым предлагалось согласиться со следущими утверждениями: «вакцины против COVID-19 изменят ДНК людей», «вакцины против COVID-19 содержат микрочипы, которые могут отслеживать людей», «вакцины против COVID-19 содержат легочную ткань абортированных плодов» и «вакцины против COVID-19 могут вызывать бесплодие, затрудняя беременность».

29,3% людей в депрессии посчитали правдивыми эти мифы о вакцинации. Среди тех, кто депрессией не страдает, только 15,1% сочли эти сомнительные теории правдивыми. Ученые предполагают, что всему виной влияние депрессии на нашу оценку реальности. 

В целом, люди в депрессии чаще смотрят на мир негативно, при этом их мозг лучше сосредотачивается на информации, вызывающей негативные эмоции. В контексте пандемии это привело к неожиданным последствиям. Исследователи полагают, что из-за этого такие пациенты в два раза реже прививаются и соответсвенно подвержены высокому риску заражения COVID-19. 

В исследовании приняли участие 15,5 тысяч взрослых американцев. Помимо веры в мифы о вакцинах, исследователей интересовали симптомы депрессии у испытуемых, то какими соцсетями они пользуются и где читают новости. 

«Очевидно, что пандемия нанесла тяжелый урон психическому здоровью американцев, особенно молодежи», — сказала соавтор исследования Кэтрин Огнянова, доцент кафедры коммуникаций Школы коммуникации и информации Рутгерса. — «Сейчас больше, чем когда-либо, мы должны следить за симптомами депрессии среди в обществе, но платформы и средства массовой информации также должны сыграть важную роль, чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья».

Ученые из Сингапура выяснили, что каждый третий взрослый переживает тяжелый стресс из-за пандемии. При этом женщины чаще сообщают о симптомах депрессии и тревожности, чем мужчины. Играет свою роль и социальный статус, чем он ниже, тем большему стрессу подвергается человек. При этом пандемия COVID-19 усилила симптомы депрессии у половины пациентов, уже имеющих  это расстройство. 

По оценкам ВОЗ, от депрессии страдает 5% взрослого населения планеты. При этом в странах с низким и средним уровнем дохода люди почти не имеют доступа к квалифицированной психологической помощи и не получают никакого лечения. Депрессия часто становится причиной самоубийств, в год насчитывается около 700 тысяч случаев. Это четвертая по распространенности причина смерти молодых людей 15-29 лет.



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