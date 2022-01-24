Ученые обнаружили, что гранат защищает от хрупкости костей и мышц

Американские исследователи выявили, что уролитин А, который содержится в гранатах способен укреплять мышцы и защищать кости от возрастной хрупкости. Это вещество позитивно влияет на здоровье митохондрий, питающих клетки человеческого тела.

Специалисты из Вашингтонского университета провели исследование, в ходе которого выявили, что вещество уролитин А способно поддерживать в здоровом состоянии мышцы и кости, защищая от хрупкости пожилых людей. Его выработка происходит в кишечнике при употреблении полифенольных продуктов — орехов, ягод, гранатов. У каждого человека свой уровень и скорость выработки уролитина А. В основном, на это влияют генетика, возраст, наличие болезней.

Действие уролитина А направлено на укрепление митохондрий (энергетических центров клеток организма). С возрастом митохондрии истощаются и выходят из строя. Это приводит к хрупкости мышц и костей у пожилых людей.

Благодаря уролитину А, отработанные митохондрии, накопленные в клетках, превращаются в питательные элементы, которые клетки могут снова поглощать. В современных магазинах здорового питания можно найти добавки, в составе которых есть как синтетическое, так и натуральное вещество.