Мнения: Зеленский мечется в поисках спасения

Во время своего визита в Киев 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен призвал украинцев готовиться к тяжелым дням и избегать действий, которые бы помогали России. Учитывая, что последнее время все топ-чиновники США, включая Блинкена, говорят о скорой войне РФ с Украиной, то, по всей видимости, госсекретарь намекал на скорый военный конфликт. Но в этот же день ему возразил президент Украины Владимир Зеленский, который в своем видеообращении призвал людей не поддаваться панике по поводу скорой войны. По его словам, идет атака на нервы граждан и инвесторов.

Во время своего визита в Киев 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен призвал украинцев готовиться к тяжелым дням и избегать действий, которые бы помогали России. Учитывая, что последнее время все топ-чиновники США, включая Блинкена, говорят о скорой войне РФ с Украиной, то, по всей видимости, госсекретарь намекал на скорый военный конфликт. Но в этот же день ему возразил президент Украины Владимир Зеленский, который в своем видеообращении призвал людей не поддаваться панике по поводу скорой войны. По его словам, идет атака на нервы граждан и инвесторов.

Правда, слова Зеленского возымели обратный эффект, и люди стали скупать продукты первой необходимости. Затем Зеленский вступил в заочную полемику с Джо Байденом. После слов американского президента о «незначительном вторжении» украинский глава написал в социальной сети, что незначительных агрессий не бывает, и назвал себя президентом великой страны.

Почему Зеленский решил открыто противоречить американским руководителям? Это несвойственно майданным политикам, которые публично преклоняются перед Белым домом. Есть несколько версий. Согласно первой, Зеленский обиделся на американцев за то, что они не позволили ему арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко. А, судя по всему, именно этого хотела ЗЕкоманда, чтобы продемонстрировать свою силу. Однако Зеленский столкнулся с сопротивлением исполнителей. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не завизировала документы по делу Порошенко.

Судья Алексей Соколов 17 января перенес заседание на 19 число – как раз в этот день в Киев приехал Блинкен. И судья спокойно применил меру пресечения – освобождение под личное обязательство, то есть под подписку. После чего ушел в отпуск. В украинских телеграм–каналах высказывают мнение, что Венедиктовой и Соколову западные посольства дали указание не арестовывать Порошенко. А приехавший в Киев госсекретарь предупредил Зеленского, чтобы тот не перегибал палку. Если учитывать, что фигурант на суде открыто издевался над Зеленским, например, порекомендовал ему не курить наркотики, то можно предположить, что действующий президент Украины воспринял как личную обиду невозможность посадить экс-президента и решил публично дискутировать с американцами.

Эта версия не выглядит убедительной. Вероятно, именно заступничество Запада спасло Порошенко от ареста. Американцам нужна фигура в противовес Зеленскому, которая бы ограничивала его власть, чтобы ЗЕкоманда не почувствовала себя всесильной. Это нормальная практика для Вашингтона. Так, в противовес самому Порошенко сначала Запад использовал бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, а затем экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Но думается, что из-за Порошенко Зеленский не решился бы публично дискутировать с Байденом.

Вторая версия состоит в том, что американцы хотят принудить Зеленского выполнить Минские соглашения. Согласно этой теории, Белый дом хочет найти с Россией компромисс, оставив за скобками такие болезненные для себя вопросы, как нерасширение НАТО на постсоветкое пространство и ликвидацию инфраструктуры альянса в странах, которые вступили в блок после 1997 года. Вероятно, в США некоторые полагают, что Россию устроят такие уступки, а Байден сможет выставить себя спасителем мира, благодаря которому не разразилась война в Европе и который защитил независимость Украины.

Но Зеленского такой сценарий не устроит. Для исполнения Минских договоренностей украинское правительство должно начать переговоры с руководителями ЛДНР. А как только подобный саммит стартует, ЗЕкоманду тут же обвинят в предательстве различные неонацисткие группировки, например, полк «Азов», экс-спикер парламента Разумков, Аваков и другие политические противники. И это может стать поводом для нового майдана. Кроме того, сложно себе представить, как Зеленский сможет провести через парламент закон о выборах в Донбассе, согласованный с ЛДНР.

Многие депутаты побоятся за него голосовать – в том числе и из-за вероятности физической расправы со стороны неонацистов. Возможно, план американцев следующий: заставить Зеленского выполнить политическую часть Минских соглашений, затем майдан свергнет его. А тот, кто станет президентом после Зеленского, заявит, что он против Минских соглашений, но ничего не может сделать, так как «Зеленский нас предал и договорился с ЛДНР». Разумеется, судьба самого Зеленского и его команды Белый дом не интересует.

Согласно третьей версии – всё наоборот. Блинкен приказал Зеленскому начать наступление в Донбассе и спровоцировать Россию на ответные действия. Произойти это должно во время олимпиады в Пекине. Так американцы решают сразу несколько задач. Во-первых, обвиняют Россию в агрессии, вводят санкции и останавливают запуск «Северного потока-2» на неопределенное время, преодолев сопротивление Германии. Во-вторых, Белый дом получает повод отвергнуть все предложения РФ по безопасности. В-третьих, на фоне происходящего олимпиада становится третьеразрядным событием, чем наносится моральный удар по Китаю. Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают, что это ухудшит отношения Пекина и Москвы, так как китайцы посчитают себя оскорбленными.

Зеленского этот сценарий не устраивает, потому что украинская армия без вариантов потерпит поражение в случае настоящего столкновения с Вооруженными силами России, Украина потеряет значительные территории, возможно, весь левый берег Днепра и юг страны. Это приведет к полнейшему коллапсу экономики, неонацисты и политические противники Зеленского во всем обвинят его и соратников. В этой ситуации Зеленский сможет спасти свою жизнь и семью только если вовремя сбежит.

И во втором, и в третьем сценарии Зеленскому отводится роль тарана одноразового использования, при помощи которого разбивают ворота, а затем выкидывают за ненадобностью. Зеленский это понимает и начинает фрондировать против американских демократов в расчете на то, что получит поддержку от их политических противников – республиканцев. Он хорошо помнит, как демократы использовали украинскую тему против экс-президента США Дональда Трампа, дело дошло до начала процедуры импичмента.

И теперь Зеленский рассчитывает на ответные действия сторонников Трампа. В то же время в интервью The Washington Post он заявил, что РФ может занять Харьков, чем породил панику в городе. Почему столь разные посылы у него в видеообращении и в интервью? Зеленский сейчас напоминает зверя, которого загнали охотники, и он мечется в поисках спасения.

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