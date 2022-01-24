В Грузии предложили направить в Киев главу правительства в знак солидарности

Правящая «Грузинская мечта» и депутаты от оппозиции в понедельник приступили к совместной работе над проукраинской резолюцией, которая будет принята в ближайшие дни наряду с другими инициативами в поддержку Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Депутат от оппозиции Теона Акубардия сообщила о необходимости визита в Киев членов парламентской группы дружбы с Украиной. Она предложила представителям правящей партии «проявить единство», так как «агрессивные действия РФ против Украины напрямую затрагивают интересы безопасности Грузии».

Еще одна депутат от оппозиции Тинатин Бокучава заявила, что «защита безопасности Украины равноценна защите безопасности Грузии». Она сказала, что «необходим визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Киев в знак поддержки Грузией Украины, которая всегда была рядом с нами во время всевозможных вызовов».

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил «солидарность братскому народу Украины».

«Власти Грузии находятся в тесной коммуникации с западными партнерами (по украинскому вопросу) и действуют сообразно этому», – сообщил он.

«В интересах всего региона, в том числе Грузии, не допустить новую войну на Украине», – сообщил председатель парламента, отметивший, что на днях встретился с послом Украины в Грузии.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани также сообщил о поддержке Украины.

Ранее посол США призвала парламент Грузии к активности против «агрессивной политики России».