 

В Грузии предложили направить в Киев главу правительства в знак солидарности

24.01.2022, 16:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правящая «Грузинская мечта» и депутаты от оппозиции в понедельник приступили к совместной работе над проукраинской резолюцией, которая будет принята в ближайшие дни наряду с другими инициативами в поддержку Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Депутат от оппозиции Теона Акубардия сообщила о необходимости визита в Киев членов парламентской группы дружбы с Украиной. Она предложила представителям правящей партии «проявить единство», так как «агрессивные действия РФ против Украины напрямую затрагивают интересы безопасности Грузии».

Еще одна депутат от оппозиции Тинатин Бокучава заявила, что «защита безопасности Украины равноценна защите безопасности Грузии». Она сказала, что «необходим визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Киев в знак поддержки Грузией Украины, которая всегда была рядом с нами во время всевозможных вызовов».

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил «солидарность братскому народу Украины».

«Власти Грузии находятся в тесной коммуникации с западными партнерами (по украинскому вопросу) и действуют сообразно этому», – сообщил он.

«В интересах всего региона, в том числе Грузии, не допустить новую войну на Украине», – сообщил председатель парламента, отметивший, что на днях встретился с послом Украины в Грузии.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани также сообщил о поддержке Украины.

Ранее посол США призвала парламент Грузии к активности против «агрессивной политики России».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / ПЦУ решила не проводить крестный ход ко Дню крещения Киевской Руси

27.08 / Букеровскую премию получила писательница из Нидерландов

02.03 / ЦИК зарегистрировал 34 кандидата в двух округах на довыборах в Раду

21.05 / Суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом

25.08 / Для школьников в начале учебного года проведут всероссийские проверочные работы

17.05 / Представлен бюджетный электрокар Elaris Finn с запасом хода 265 км

27.06 / В 13 областях Украины могут снова ограничить работу городского транспорта, спортзалов и детских садов

03.07 / CNN – четвёртая строчка с конца — Трампа признали одним из худших президентов США за полтора столетия

05.05 / В аэропорту Индонезии тестирование на коронавирус делали уже использованными наборами

27.09 / В мире: Немцы задержали Меркель до Рождества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика