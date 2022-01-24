В Газпроме заявили об исторических минимумах запасов газа в ПХГ Европы

Запасы газа в подземных хранилищах Европы и Украины находятся на исторических минимумах, заявили в компании «Газпром».

Из европейских ПХГ уже отобрано более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон.

«С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 22 января запасы уже на 1,85 млрд кубометров меньше минимального показателя на эту дату», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Конкретно в ПХГ Украины запасы ниже 12 млрд кубометров. В украинских ПХГ уровень газа находится на минимуме. Согласно данным на 22 января, уровень снизился до 12,1 млрд кубометров, что на 44,6% ниже, чем в 2021 году.

«А на сегодня запасы в ПХГ Украины «провалились» уже ниже 12 млрд кубометров», – подчеркнули в Газпроме.

Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», так как отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.