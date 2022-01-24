Илон Маск собирается испытывать свои нейрочипы на людях

Компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink готовится к клиническим испытаниям по имплантации в мозг человека микрочипов искусственного интеллекта, пишет Times. Исследователи надеются, что эта технология позволит парализованным людям быстро и с лёгкостью управлять компьютерами, мобильными устройствами или роботизированными протезами с помощью нейронной активности мозга. Маск не исключает, что устройство позволит развить «сверхчеловеческие когнитивные способности», а также излечить аутизм и шизофрению.



AP

Американский предприниматель Илон Маск приблизился ещё на один шаг к тому, чтобы проникнуть в разум человека, пишет Times. Его компания Neuralink собирается начать клинические испытания, в рамках которых в мозг человека будут имплантированы микрочипы искусственного интеллекта. Впрочем, пока неизвестно, когда именно они начнутся.

Neuralink разрабатывает полностью имплантированный, беспроводной, многоканальный интерфейс «мозг-машина». Цель заключается в том, чтобы парализованные люди могли быстро и с лёгкостью управлять компьютерами, мобильными устройствами или роботизированными протезами с помощью нейронной активности мозга. Маск раннее утверждал, что это устройство позволит развить «сверхчеловеческие когнитивные способности», а также излечить аутизм и шизофрению.

После испытаний на животных в Neuralink добились того, что макака по имени Пейджер могла двигать курсором мыши на компьютерном экране с помощью нейронного устройства для записи и передачи данных. В рамках других испытаний свинье по имени Гертруда имплантировали приспособление для мониторинга активности мозга, и оно записывало данные, пока животное двигалось. Это провозгласили как большое достижение, потому что некоторые беспроводные импланты для мозга требуют проведения серьёзных хирургических операций и обычно очень громоздкие.

Устройство же Neuralink размером с монетку, и оно спроектировано таким образом, чтобы его можно было вставить в череп человека. Ультратонкие провода, свисающие с устройства, подключаются прямо к мозгу. «Neuralink отлично работает в обезьянах, и мы вообще-то проводим множество испытаний и подтверждаем, что оно очень безопасное и надёжное, и что устройство Neuralink можно безопасно удалить» — заверяет Маск.