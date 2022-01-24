 

Илон Маск собирается испытывать свои нейрочипы на людях

24.01.2022, 16:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink готовится к клиническим испытаниям по имплантации в мозг человека микрочипов искусственного интеллекта, пишет Times. Исследователи надеются, что эта технология позволит парализованным людям быстро и с лёгкостью управлять компьютерами, мобильными устройствами или роботизированными протезами с помощью нейронной активности мозга. Маск не исключает, что устройство позволит развить «сверхчеловеческие когнитивные способности», а также излечить аутизм и шизофрению.


AP

Американский предприниматель Илон Маск приблизился ещё на один шаг к тому, чтобы проникнуть в разум человека, пишет Times. Его компания Neuralink собирается начать клинические испытания, в рамках которых в мозг человека будут имплантированы микрочипы искусственного интеллекта. Впрочем, пока неизвестно, когда именно они начнутся.

Neuralink разрабатывает полностью имплантированный, беспроводной, многоканальный интерфейс «мозг-машина». Цель заключается в том, чтобы парализованные люди могли быстро и с лёгкостью управлять компьютерами, мобильными устройствами или роботизированными протезами с помощью нейронной активности мозга. Маск раннее утверждал, что это устройство позволит развить «сверхчеловеческие когнитивные способности», а также излечить аутизм и шизофрению.

После испытаний на животных в Neuralink добились того, что макака по имени Пейджер могла двигать курсором мыши на компьютерном экране с помощью нейронного устройства для записи и передачи данных. В рамках других испытаний свинье по имени Гертруда имплантировали приспособление для мониторинга активности мозга, и оно записывало данные, пока животное двигалось. Это провозгласили как большое достижение, потому что некоторые беспроводные импланты для мозга требуют проведения серьёзных хирургических операций и обычно очень громоздкие.

Устройство же Neuralink размером с монетку, и оно спроектировано таким образом, чтобы его можно было вставить в череп человека. Ультратонкие провода, свисающие с устройства, подключаются прямо к мозгу. «Neuralink отлично работает в обезьянах, и мы вообще-то проводим множество испытаний и подтверждаем, что оно очень безопасное и надёжное, и что устройство Neuralink можно безопасно удалить» — заверяет Маск.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Свитолина выиграла первый официальный матч после “коронавирусной” паузы

06.11 / Нефть дорожает после решения ОПЕК+ сохранить восстановление добычи нефти

15.09 / Разработка российской лунной сверхтяжелой ракеты прекращена

17.05 / На тестах обнаружен прототип гибридного Mercedes-AMG GT 73e

07.07 / Мнения: В Латвии все не латыши автоматически становятся русскими

19.01 / “Когда все ставят новые цели, некоторые просто выживают”. Брат герцогини Кембриджской показал редкие фото со своей жены

24.07 / Число случаев COVID-19 во Франции превысило 6 млн

03.01 / Тысячи британцев потребовали лишить Тони Блэра рыцарского ордена

17.01 / Fox News – американцы сыты по горло — рейтинг Байдена пробил очередное дно

16.05 / Число жертв при обрушении трибуны в Израиле возросло

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика