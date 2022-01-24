“Мы держим козырь в рукаве”. СБУ в Харьковской области сообщила о полной готовности к возможному вторжению России

“На сегодняшний день Харьковский регион, харьковский силовой и правоохранительный блок как никогда за последние восемь лет готовы к возникновению любых чрезвычайных ситуаций. Только за последний год всеми подразделениями, которые входят в состав АТЦ, было проведено больше 134 учений. Фактически каждые два-три дня проходили учения, где отрабатывались разные сценарии”, – сказал Дудин.

Он добавил, что в ходе учений было отработано более 10 сценариев возможного развития событий, сообщает агентство.

Дудин также рассказал, что сейчас в Харьковской области “отдельными политическими партиями, организациями и движениями разжигается истерия относительно возможной потенциальной военной угрозы”.

Силовик заверил, что “на территории Харьковского региона, как и на территории всей Украины, в целом есть очень много “сюрпризов”, которые могут ожидать потенциального захватчика”.

“Мы держим это как козырь в рукаве и не можем рассказать об этом публично, потому что после такого рассказа это потеряет свою актуальность”, – сказал Дудин.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

20 января в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков. Мэр города Игорь Терехов, комментируя слова Зеленского, отметил, что у Харькова есть все необходимые силы и средства, чтобы дать отпор потенциальному захватчику.

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