5 причин привить своего ребенка от COVID-19 как можно скорее



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Вакцина защитит ребенка от тяжелых осложнений COVID-19

К сожалению, привлекательная гипотеза о том, что коронавирус не опасен для детей, оказалась опасным мифом. С начала пандемии вирус многократно мутировал, и доля детей с тяжелым осложнениями COVID-19, в том числе с летальным исходом, увеличилась многократно. Так, в США коронавирус вышел в топ-10 причин смерти детей 5-11 лет. По данным центра им. Гамалеи, с начала эпидемии в РФ умерло от COVID-19 не менее 350-400 детей.

Вакцина не даст стопроцентной гарантии от заражения коронавируса, однако она с большой вероятностью защитит от осложнений. Как сообщают разработчики вакцины, «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М) сформировала специфический клеточный иммунитет у 93,2% детей, участвовавших в клинических испытаниях препарата. Это означает, что примерно девять из десяти детей защищены если не от заражения, то от тяжелого течения COVID-19.

При этом побочные реакции были легкими, и в основном это была боль в месте укола, зуд, повышение температуры. В редких случаях отмечалась кратковременная заложенность носа, головная боль, расстройство ЖКТ.

Омикрон у детей – не просто ОРВИ

Собрали все актуальные данные о том, как дети переносят новый вариант коронавируса. Есть и плохие новости.

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Снизит риск развития бронхиолита — опасного осложнения омикрона

Защитить детей от коронавируса особенно важно сейчас, когда в России, как и других странах мира, стремительно распространяется сверхзаразный вариант омикрон. По данным Роспотребнадзора, в настоящий момент наибольшее число новых случаев коронавируса в РФ выявляется среди детей. В США по состоянию на 1 января уровень госпитализации среди детей до 5 лет увеличился на 48% по сравнению с началом декабря. Сейчас в больницы ежедневно попадают в среднем около 800 детей и подростков до 18 лет.

Одно из объяснений стремительного роста госпитализации среди детей связано с особенностями инфекции, вызванной омикроном. По сравнению с дельтой, новый вариант коронавируса хуже размножается в нижних отделах легких, но легко — в бронхах. Поскольку у детей просвет бронхов меньше, чем у взрослых, то при воспалении бронхи быстрее закупориваются, что приводит к дыхательной недостаточности.

«При заражении омикроном происходит поражение бронхолегочного дерева, и это чрезвычайно опасно для детей. Развивается такое заболевание, как бронхиолит, которое сопровождается резким и быстрым нарастанием дыхательной недостаточности, падением сатурации и критическим состоянием ребенка. У детей дошкольного и школьного возраста чаще ковид протекает под маской бронхообструктивного синдрома (свистящее, шумное дыхание), приступов удушья, участия вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, часто развивается малопродуктивный кашель. При выраженной обструкции может появиться шумный выдох, увеличение частоты дыхания, развитие дыхательной недостаточности. Как осложнение возникает пневмония».

Тысячная Елена Михайловна

эксперт

Руководитель Детской клиники ЕМС, врач-педиатр

Важно!

Даже если ребенок перенес коронавирус и у него выработались антитела, это не значит, что он защищен от повторного заражения. Уже регистрируются случаи реинфекции у детей, и далеко не все их них легкие. По мнению врача-педиатра Сергея Бутрия, вакцинация переболевших дает заметное укрепление иммунитета, такие люди имеют более высокий уровень антител и реже заболевают повторно.

Защитит ваших пожилых родственников от заражения

Да, ваш ребенок может перенести коронавирус и даже не заметить этого, поскольку дети часто являются бессимптомными носителями, поэтому они могут заразить своих близких. Особенно это касается семей, где с детьми часто контактируют бабушки, дедушки и маленькие дети.

Поражение бронхолегочного дерева при заражении омикроном особенно опасно для детей до 2 лет, предупредила руководитель Детской клиники ЕМС, врач-педиатр Елена Тысячная. В США чаще всего в больницы попадают маленькие пациенты до 5 лет, в связи с чем Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали максимально ограничить контакты детей этой возрастной группы с непривитыми людьми.

«Среди моих пациентов есть дети, побывавшие на ИВЛ из-за COVID-19. Есть дети, которые заболевали, приносили COVID-19 домой, после чего заражались и умирали их пожилые родственники. Поэтому ответ на вопрос прост: детей нужно прививать, чтобы снизить как их собственные риски заболевания, так и риски тех, кто с ними контактирует».

Бутрий Сергей Александрович

эксперт

Клиника Рассвет: врач-педиатр, главный врач детской клиники, автор блога “Заметки детского врача”

Уменьшит вероятность «синдрома Кавасаки» после коронавируса

Через несколько недель после коронавируса у ребенка может развиться редкое, но очень опасное состояние — мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C). Симптомы напоминают болезнь Кавасаки — заболевание, которое вызывает воспаление в стенках артерий и может затруднить приток крови к сердцу. Это состояние характеризуется тяжелой лихорадкой, болями в животе, покраснением глаз и кожными высыпаниями. В самых тяжелых случаях маленьким пациентам может потребоваться искусственная вентиляция легких и поддержка артериального давления.

Что особенно важно, риску развитию MIS-C подвержены даже дети, которые перенесли инфекцию бессимптомно — по данным исследования CDC таких пациентов примерно 75%.

В Америке и странах Европы случаи MIS-C отслеживаются очень тщательно, в то время как в РФ такая статистика не публикуется. Кроме редких сообщений в СМИ о смертельных исходах у детей о распространенности этого заболевания в нашей стране практически ничего неизвестно. Однако такие случаи есть, и лучший способ защитить своего ребенка от этого смертельно опасного состояния — это прививка.

Вакцина «Спутник М» — надежный и проверенный препарат

Результаты опросов среди родителей оказались неутешительны: лишь 6% родителей готовы привить от коронавируса своих детей. Одна из причин — недоверие к российской вакцине, которую многие считают «непроверенной». Но это не так: препарат «Спутник М» — это тот же «Спутник V», только дозировка снижена в 5 раз.

«Вакцина «Спутник-V» очень хорошо изучена уже не только в российских исследованиях, но и в исследованиях других стран, в которые РФ этот препарат. Например, в Аргентине. Это важно, поскольку исследователей и власти стран другого континента трудно заподозрить во лжи в пользу России, у них нет никакой заинтересованности скрывать побочные явления или слабую эффективность российской вакцины. Тем временем ученые Аргентины гораздо активнее и прозрачнее, чем российские ученые, исследуют «Спутник-V» и публикуют результаты в самых авторитетных журналах».

Бутрий Сергей Александрович

эксперт

Клиника Рассвет: врач-педиатр, главный врач детской клиники, автор блога “Заметки детского врача”