 

Врач Ковальков назвал продукт, который сам выводит холестерин из организма

24.01.2022, 16:00, Разное
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Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал простой продукт, который самостоятельно выводит холестерин из организма. В данном случае речь идет об отрубях.
Этот продукт нужно включить в повседневный рацион тем, кто хочет похудеть. Считается, что, если человек съел конфету или же шоколад, а потом употребил горсть отрубей, то значительно снижается показатель углеводов в десерте. Продукт не только способствует похудению, но и укрепляет здоровье в целом. Отруби выводят токсины и холестерин.

Когда человек хочет съесть холодец, то уместно сделать это вместе с отрубями. В продукте содержится много клетчатки. Она не только положительно влияет на состояние ЖКТ, но и снижает уровень глюкозы в крови.

В день рекомендуется съедать 50 граммов отрубей в день. Лучше начинать с достаточно небольшой порции продукта, иначе в кишечнике может появиться дискомфорт. К слову, не всем можно есть отруби. Люди, которые страдают язвой желудка, гастритом или же имеет дивертикулез кишечника, сначала нужно проконсультироваться с врачом.

Источник: rg.ru



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