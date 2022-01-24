Guardian – удар по кошельку и по планете — британцы ежегодно выбрасывают продуктов на £1,2 млрд

Каждую неделю в Великобритании выбрасывают около 76 миллионов единиц продовольствия, среди которых различные фрукты, овощи и даже хлеб, передаёт The Guardian. Как отмечает издание, подобная расточительность британцев не только бьёт по кошельку, но и вредит окружающей среде.



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Ежегодно британцы выбрасывают фруктов, овощей и хлеба на сумму почти £1,2 млрд, при этом каждый пятый потребитель в Великобритании утверждает, что причина такого количества отходов заключается в том, что они просто «не знают, что приготовить», пишет The Guardian.

По данным исследования консалтинговой компании Censuswide, каждый год объём невостребованных британцами продуктов оценивается в 914 миллионов картофелин, 733 миллионов помидоров и 728 миллионов морковок. В неделю в мусорные контейнеры по всей стране попадает около 76 миллионов единиц продовольствия — в среднем около трёх продуктов на семью.

Более половины из двух тысяч опрошенных по заказу торговой сети Sainsbury’s потребителей признались, что испытывают чувство вины из-за того количества продуктов, которое они выбрасывают. При этом каждый пятый заявил, что мог бы сократить количество пищевых отходов, если бы знал больше рецептов блюд.

Как отмечает издание, проблема выбрасываемых продуктов в Великобритании выходит на первый план, поскольку всё больше домохозяйств пытаются сводить концы с концами в условиях растущих цен на продукты и счетов за электроэнергию. Однако привычка выбрасывать часть покупаемых продуктов не только бьёт по кошельку британцев, но и наносит вред нашей планете, так как производство продуктов питания сопровождается выбросами парниковых газов.

По данным Sainsbury’s, в среднем одна семья в Великобритании в год выбрасывает 142 единицы моркови, лука, помидоров, кабачков, картофеля и хлеба. Тем не менее, согласно исследованию, с начала 2022 года британцы твёрдо решили исправлять свои ошибки: каждый пятый заявил, что намерен сократить количество пищевых отходов, а каждый десятый — уменьшить углеродный след и покупать подержанные товары.

Для того чтобы помочь покупателям, сеть супермаркетов предлагает рецепты простых в приготовлении и доступных супов, в которых используются овощи, которые в противном случае могут отправиться в мусорное ведро. В частности, там предлагают приготовить суп из запечённых помидоров и сладкого перца, гороховый суп и крем-суп из лука-порея. Sainsbury’s отмечает, что при помощи таких блюд можно вкусно и недорого накормить всю семью и уменьшить количество выбрасываемых продуктов, пишет The Guardian.