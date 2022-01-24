Путин согласился рассмотреть вопрос о субсидировании перелетов по ДФО

Президент РФ Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос о частичном субсидировании из федерального бюджета авиаперелетов по ДФО.

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил президенту, что благодаря изменившимся тарифам произошел сдвиг по стоимости перевозок в Центральную Россию по Дальнему Востоку. Проблемой остаются перелеты по территории региона.

«Конечно, мы субсидируем из краевого бюджета примерно две трети. Но все равно получается более 20 тыс. рублей. И я бы просил, Владимир Владимирович, вернуться к возможности рассмотрения субсидирования частичного федерального бюджета на такие безальтернативные маршруты», – сказал Солодов, отметив, что краевой бюджет не может справиться с такой большой нагрузкой, передает РИА «Новости» его слова.

Владимир Путин согласился с тем, что работать в этом направлении нужно, так как «людям же нужно передвигаться все равно».

Глава страны признал транспортную доступность одним из проблемных вопросов Камчатского края, об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

«Транспортная доступность для Камчатки это один из проблемных вопросов», – сказал Путин на встрече.

«Это болевой вопрос, но сейчас, докладываю, ситуация нормализуется, Минтранс отрабатывает четко», – ответил Солодов.

Напомним, еще в начале сентября 2021 года президент заявил, что Единая дальневосточная авиакомпания должна предлагать билеты по цене, доступной для людей, а также учитывать актуальность маршрутов, сопоставив с мнением граждан.