Песков заявил об ожидании в Кремле отдельного ответа НАТО по гарантиям безопасности

Кремль ожидает отдельного ответа НАТО по предложениям РФ по гарантиям безопасности, который был обещан, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да ждем, потому что это было также обещано, сформулировано господином (генсеком НАТО Йенсом) Столтенбергом, он сказал, что такой ответ готовится», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Пескова, эскалация в сфере безопасности обусловлена информационной истерикой США и НАТО.

«Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью – имею в виду те самые фейки», – перпедает слова представителя Кремля ТАСС.

В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция сообщила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.

Сенатор Владимир Джабаров заявил газете ВЗГЛЯД, что «если США и их союзники по НАТО намерены участвовать в прямых военных столкновениях с Россией, то им это очень дорого обойдется».