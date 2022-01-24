 

Умерла супруга экс-президента Украины Януковича

24.01.2022, 15:46, Новости дня
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Скончалась жена бывшего президента Украины Виктора Януковича Людмила, об этом сообщают СМИ.

Людмиле Александровне было 73 года, передает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале со ссылкой на политтехнолога и блогера Владимира Петрова. по его словам, женщина умерла 23 января.

Напомним, Людмила Настенко (в замужестве – Янукович) родилась в 1949 году. Работала на производстве, в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе.

В 2004 году стала широко известна после речи в адрес Виктора Ющенко.

Она занималась благотворительностью, оказывала помощь детским домам. В начале 2000-х также помогала шахтерским организациям Украины. После событий 2014 года она переехала в Крым, в поселок Отрадное.



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