 

Кьяра Ферраньи с сестрой, Канье Уэст и Джулия Фокс на показе Schiaparelli в Париже

24.01.2022, 15:28, Разное
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Сегодня в Париже началась Неделя высокой моды. Старт сезону весна-лето 2022 дал показ новой кутюрной коллекции Schiaparelli. К своему первому оффлайн-шоу с начала пандемии коронавируса бренд решил привлечь еще больше внимания, пригласив Джулию Фокс и Канье Уэста. Актриса пришла на показ в кожаном костюме от Schiaparelli и крупных золотистых серьгах. Этот образ перекликался с ее вчерашним выходом – те же крупные ювелирные украшения, те же широки черные стрелки, те же конусовидные детали на топе. А Канье (или Йе) был верен самому себе и пришел в черной кожаной куртке, брюках, массивных сапогах, байкерских перчатках и балаклаве.

Среди почетных гостей дефиле также были итальянский блогер и инфлюенсер Кьяра Ферраньи и ее младшая сестра Валентина, модельеры Оливье Рустен и Симон Порт Жакмюс, Ричи Шазам, Пикси Лотт, Фарида Хельфа, Джейми Сье, Лаверн Кокс.

Весенне-летняя коллекция Schiaparelli отражает сам ДНК бренда – сложные футуристичные и анатомические детали (шляпа со “снятым скальпом”, который открывает золотые мозги, и сумка-голова, которая раскладывается на ящики), но при этом простые цвета и много золота. Креативный директор Дэниел Розберри добавил в коллекцию и “космические” детали – золотые кольца Сатурна на платье и Сатурн в виде сумки.



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