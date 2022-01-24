“Наш край”: Украине нужна новая программа инфекционной безопасности, а не бустерная доза всем подряд

“Принимая это решение, Кабмин очевидно забыл о людях, переболевших после вакцинации и имеющих собственный естественный иммунитет. Зачем делать укол третьей дозой? За компанию? На сегодняшний день логике и здравому смыслу решения правительства не поддаются”, – цитирует “Наш край” Федорову.

Врач добавила, что реформа здравоохранения делает медицину недоступной для людей.

“Закрывают инфекционные лечебницы. Увольняют специалистов. Не специалистам навязывают “короткую методику, как прививать всех подряд всем подряд”. Своими действиями Минздрав демонстрирует свою некомпетентность. Как врач-инфекционист, я поддерживаю вакцинацию, но она должна проводиться разумно. Бустерная доза должна колоться при необходимости после консультации с врачом. Всем подряд она просто не нужна”, – убеждена инфекционист.

Она считает действия правительства хаотическими и необдуманными. Депутат отметила, что одна бустерная доза не защитит от новых вспышек коронавирусной инфекции и локдаунов. Федорова заявила, что в Украине должна быть разработана и одобрена программа инфекционной безопасности – “конкретный и понятный план действий, который поможет взять эпидемию под контроль и не допустить новых локдаунов”.

“Такой документ предусматривает обеспечение больниц необходимым количеством кадров, медикаментов, средств защиты, тестов, переоборудование систем хранения и снабжения кислородом. Каждая больница должна понимать свои действия на случай стремительного роста заболеваемости. Важно ввести регулярное проветривание и обеззараживание классов в школах. Это позволит не переходить на дистанционное обучение во время новых вспышек. Программа предусматривает изменение графиков работы бюджетных сфер во избежание скопления людей в транспорте. Также должна появиться возможность привлекать военных, например к развертыванию мобильных госпиталей”, – перечислила она.

В партии “Наш край” добавили, что необходимо в бюджете на текущий год предусмотреть финансирование для компенсации гражданам и бизнесу потерь от возможного усиления карантинных мер. Также в политической силе заявили, что нужно создать “коронавирусный” фонд с целевым назначением непосредственно на медицину и на доплаты медикам, которые лечат пациентов с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года.

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 более 3,87 млн человек (12 915 – за сутки 23 января), летальных исходов – 99 282.

—