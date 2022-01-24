Иммунолог Болибок рассказал, как рост человека влияет на распространение «Омикрона»

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24.01.2022, 15:16, Разное
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Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как на распространение штамма коронавируса «Омикрон» влияет рост человека. Сначала инфицированный заражает тех, кто одинаковый с ним по данному показателю.
Зараженный выделяет аэрозоль, который при дыхании и разговоре распространяется по всей комнате от пола до потолка. В связи с этим высокий рост человека не сможет защитить от инфицирования. В то же время на дальнейшее распространение COVID-19 влияет рост.

Если человек, который заразился «Омикроном» является взрослым, то распространение инфекции происходит с определенного уровня. То есть его рот и нос находятся на высоте. Сначала от человека заразятся те, кто имеет аналогичный рост. Только потом аэрозоль распространится вниз и вверх.

Впервые о штамме «Омикрон» стало известно в середине ноября. Эта разновидность коронавируса начала распространяться в странах Южной Африки. Сейчас она уже присутствует во многих государствах мира. Мутация значительно отличается от «Дельты». Основными симптомами является кашель, боль в горле, температура, насморк, отсутствие аппетита, обильное чихание.

Источник: www.m24.ru



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