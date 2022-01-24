 

Верховный суд США разрешил Бараку Обаме выдвигать свою кандидатуру на пост президента в случае смены пола

24.01.2022, 15:11, Разное
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Верховный суд США завершил рассмотрение иска Демократической партии о допустимости участия в президентских выборах 2024 года 44-го президента Барака Обамы.

По итогам слушаний установлено, что вопреки нестабильной политической ситуации Обама, согласно законодательству, не может быть избранным на пост главы государства в третий раз. В то же время судьи добавили, что в случае биологической смены пола и имени, Обама сможет претендовать на высший политический пост страны.

«В таком случае, если лицо меняет имя, пол и документы, на него не распространяются ограничения закона о двух президентских сроках. Фактически мы имеем нового кандидата, обладающего теми же правами, что и все граждане США. Он сможет быть избранным на два президентских срока, а политическая биография его предшественника обнуляется», – гласит текст решения Верховного суда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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