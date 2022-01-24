Толстой рассказал, в каком случае делегация РФ покинет сессию ПАСЕ

Делегация РФ откажется от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если будут ущемляться ее права, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее участники зимней сессии ПАСЕ по инициативе парламентариев от Литвы и Украины оспорили полномочия российской делегации в организации. За инициативу литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса проголосовали 49 участников сессии, за инициативу украинского депутата Евгении Кравчук – 47.