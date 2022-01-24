 

Песков: Напряженность на мировых рынках в меньшей степени влияет на россиян

24.01.2022, 15:02, Новости дня
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Напряженность на международных рынках в свете политической обстановки в меньшей степени влияет на россиян, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это на россиян, на самом деле, в меньшей степени оказывает влияние, я имею в виду рынки», – ответил он на вопрос о том, к чему готовиться россиянам в свете напряженности на мировых рынках, информирует ТАСС.

Он подчеркнул, что «чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя (рынков)».

В понедельник курс евро на торгах Московской преодолел отметку 89 рублей, на пике за него давали 89,33 рубля, что стало максимумом с 20 июля прошлого года.



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