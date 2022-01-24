Что делать, чтобы колготки “прожили” как можно дольше: креативные лайфхаки, о которых знают немногие

Капроновые колготки время от времени носит каждая женщина. Однако, как всем известно, этот предмет женской одежды крайне недолговечный. В самый неподходящий момент на колготках может появиться стрелка или дырка. Приходится их выбрасывать и покупать новые. К счастью, есть несколько эффективных приемов, которые помогут продлить срок службы колготок. Предлагаем вам познакомиться с этими лайфхаками.

Подследники или лак для ногтей

Только купили колготки, а на пальце уже появилась дырка или “побежала стрелка”. Колготки рвутся чаще всего на большом пальце ноги. Что делать? Предлагаем позаботиться о сохранности колготок заранее. Возьмите подследники. Лучше всего выбрать телесного цвета. Наденьте их на ноги, а лишь затем колготки. Это делается для того чтобы пальцы ног не рвали тонкий капрон. В то же время колготки будут меньше тереться об обувь и дольше сохранятся.

Вам не нравится такой способ? Тогда попробуйте другой, который также поможет сохранить целостность капроновых колготок. Берем лак любого цвета.

Проходимся несколько раз кисточкой по краю большого ногтя. Если вы сделали все правильно, то колготки в этих местах рваться точно не будут. Можно совместить подследники и лак, так будет еще эффективнее.

Удобная обувь

Обувь просто необходимо подбирать по размеру. Не только ваши ноги, но и колготки от этого лишь выиграют. Обувь не должна не давить или натирать.

Кроме этого, если на вашей обуви внутренние швы сделаны грубо и неаккуратно, колготки начнут быстро рваться. Лучше всего заклеить их или обработать грубые края.

Перчатки

Не только пальцы на ногах, но и на руках могут рвать или зацеплять колготки. Особенно, если у вас старый маникюр или появились заусеницы. Можно воспользоваться маленькой хитростью. Наденьте на руки перчатки, а уже после этого займитесь колготками.

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Размер

Он важен не только для обуви, но и колготок. Если вы взяли маленький размер или полноту, то капроновые изделия также будут быстро изнашиваться. Так что при покупке обязательно выбирайте колготки по размеру и полноте ваших ног.

Стирка и сушка

Здесь тоже есть свои нюансы. Не стоит загружать колготки в стиральную машинку. Лучше всего стирать их на руках. Если вы по какой-то причине сделать этого не можете, то используйте специальные мешочки для стирки в машинке. Торопитесь, а колготки еще не просохли? Ни в коем случае не стоит их класть на батарею. От высоких температур колготки портятся.

Побежала стрелка

Если все-таки случилась такая неприятность, то нужно быстрее воспользоваться лаком для ногтей или кусочком мыла. В противном случае стрелка пойдет дальше, колготки придется выбрасывать. Затяжку нужно смазать лаком или влажным мылом.

И еще один совет

Хотите, чтобы ваши колготки прожили дольше? Новые колготки достаньте из упаковки. Налейте воды в тазик и положите в него колготки или просто намочите их под краном. Они должны быть полностью мокрые. Аккуратно отожмите излишки воды. А теперь уберите колготки в морозильную камеру. Неожиданно, не правда ли? Но такая процедура сделает капроновые волокна более прочными и устойчивыми к повреждениям. Проще говоря, затяжки и стрелки на таких колготках поставить будет уже гораздо проблематичнее.