Руководство Верховной Рады, Резников, Кулеба и лидеры фракций и групп проведут 25 января закрытую встречу по вопросам нацбезопасности

Об этом в ходе заседания согласительного совета 24 января рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Ко мне обратилось большое количество руководителей фракций и групп с предложением сделать соответствующую встречу с министром обороны для того, чтобы мы могли быть проинформированы о ситуации, которая сложилась. И поэтому, если нет возражений, мы могли бы провести заседание завтра утром”, – сказал руководитель парламента.

Спикер фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук отметила в Telegram, что на встрече будет присутствовать также глава МИД Дмитрий Кулеба.

“Фракция политической партии “Слуга народа” инициирует проведение закрытой рабочей встречи по вопросам национальной безопасности и обороны при участии руководства Верховной Рады, министра обороны Украины, министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп. Эта встреча пройдет завтра, 25 января, в 9.00 в кабинете главы Верховной Рады”, – написала Палийчук.

24 января в ходе заседания согласительного совета замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк внесла предложение в формате вопросов к правительству заслушать 28 января информацию министра обороны Украины касательно ситуации на украинско-российской границе, министра здравоохранения Виктора Ляшко – по поводу преодоления пандемии коронавируса и премьер-министра Дениса Шмыгаля – об энергетической безопасности Украины.

Соответствующее предложение было поддержано единогласно присутствующими, отмечал Стефанчук.

В то же время пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко предлагал провести закрытое заседание Рады по вопросам безопасности за участия главы государства Владимира Зеленского, но его предложение не поддержали.

21 января выступить перед парламентариями на закрытом заседании Рады призывал Зеленского бывший глава Верховной Рады Украины, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

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